Глава МИД Кубы опроверг информацию о пропавших без вести после протестов

ГАВАНА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Кубы опровергают распространяемую в западных СМИ информацию о пропавших без вести после массовых протестов в республике 11 июля. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Были опубликованы списки пропавших без вести. Заявляю, что они абсолютно ложны, - заявил министр. - Отрицаем, что погибли несовершеннолетние, <…> а также информацию о случаях пыток".

Глава ведомства отметил, что большая часть задержанных уже находятся на свободе, они приговорены к штрафам за вандализм и нарушение общественного порядка. Родригес добавил, что американские телеканалы CNN и Fox News распространяют заведомо ложную информацию о происходящем на Кубе.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.