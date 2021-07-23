Глава ЦРУ: талибы в военном плане закрепили позиции в Афганистане как никогда с 2001 года

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в военном плане на данный момент закрепило свои позиции в Афганистане как никогда с 2001 года. Такое мнение директор ЦРУ Уильям Бернс выразил в четверг в интервью Национальному общественному радио США .

Его попросили прокомментировать появившееся ранее в СМИ сообщения о том, что, по оценкам американского разведсообщества, афганское правительство может пасть через полгода после завершения вывода американских войск из страны. "Тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, безусловно, вызывают беспокойство. "Талибан" добивается значительных военных успехов. Вероятно, они находятся в наиболее сильной военной позиции <...> c 2001 года", - сказал Бернс.

Однако, по его словам, вариантов дальнейшего развития событий много. "Здесь много возможностей. Я имею в виду, что <...> афганское правительство сохраняет значительный военный потенциал. <...> Как я сказал, тенденции, конечно, вызывают беспокойство. Я не думаю, что это должно приводить нас к предрешенным выводам или ощущению неизбежности", - отметил глава ЦРУ.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по целому ряду направлений. Между тем во вторник и. о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил, что ВС Афганистана добились перелома в свою пользу в войне с талибами.