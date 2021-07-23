Власти Венесуэлы уведомили оппозицию о готовности начать переговоры в Мексике

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы сообщило оппозиции, что готово отправить делегацию в Мексику для проведения переговоров при посредничестве других стран. Об этом заявил в четверг президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Мы готовы ехать в Мексику. [Председатель Национальной ассамблеи] Хорхе Родригес уже сообщил всем делегациям от оппозиции и правительству Норвегии, что мы готовы ехать в Мексику, готовы сесть за стол переговоров, <...> чтобы достичь частичных соглашений во имя мира и чтобы были сняты все преступные санкции", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Мы готовы. К тому же сейчас все лидеры оппозиции сделали положительные шаги, объявив своих кандидатов на выборы", - добавил Мадуро. По его словам, он рад, что его политические оппоненты намерены участвовать в региональных выборах, которые пройдут в Венесуэле в ноябре этого года.

В мае лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Мадуро заявил о готовности к диалогу при соблюдении четырех условий - снятие санкций с Венесуэлы, признание политическими силами органов государственной власти и их правомочности, всеобщий отказ от насилия и включение в диалог всех сил.