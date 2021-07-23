СМИ: Тихановская просила власти США ввести секторальные санкции против Белоруссии

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе встреч с американскими властями, в частности госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, просила о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщил в четверг информационный портал Axios .

По его сведениям, Тихановская просила представителей американской администрации ввести ограничительные меры в сферах промышленности, подконтрольных государству, в том числе сталелитейной, топливной, деревообрабатывающей, чтобы не ослаблять международного давления на республику. Как отмечает издание, американские чиновники выразили озабоченность насчет того, как подобные санкции повлияют на белорусский народ.

Как заявила Тихановская в интервью изданию, у США есть "моральное обязательство" поддерживать белорусов, которые находятся "на переднем крае мировой борьбы автократии и демократии".

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.