Законопроект новых ограничительных мер против ковида получил поддержку Нацсобрания Франции

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили в пятницу в первом чтении законопроект о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствует трансляция заседания, которую ведет сайт Нацсобрания.

В поддержку представленного правительством законопроекта были поданы 117 голосов, против - 86. Большинство в нижней палате принадлежит правящей партии "Республика на марше".

Законопроект, срочно разработанный в ситуации усиления распространения во Франции дельта-штамма, предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. Не прошедшим иммунизацию в сроки может грозить увольнение.

Предусматривается также значительное расширение применения санитарного пропуска, который должен содержать данные о полной вакцинации, или недавнем негативном ПЦР-тесте, или справку об иммунитете. В обязательном порядке такой документ должны будут иметь работники всех учреждений, принимающих публику. Его необходимо будет предъявлять во всех общественных местах досуга и культуры. Санитарные пропуска с этой среды уже стали обязательными для доступа на мероприятия с участием более 50 человек.

В случае прохождения законопроекта в предложенном виде будет отменено бесплатное проведение ПЦР-тестов, введен обязательный и проверяемый полицией 10-дневный карантин для заразившихся. Также режим чрезвычайной ситуации может быть продлен во Франции до 31 декабря.

Дебаты

Дебаты в нижней палате продолжались три дня вместо запланированных двух. К проекту были поданы предложения по внесению почти 1 200 поправок. Заключительное заседание продолжалось всю ночь с четверга на пятницу.

Оппозиции удалось лишить проект лишь одного важного положения. Теперь в нем более не фигурирует наказание за использование поддельных санитарных пропусков - оно могло грозить сроком тюрьмы до 5 лет и штрафом в €75 тыс. При голосовании оппозиция воспользовалась тем, что в зале палаты отсутствовали многие депутаты от правящего большинства.

В четверг депутаты оппозиции, воспользовавшись отсутствием ряда представителей правящей партии, отменили положение об обязательном использовании санитарных пропусков для доступа в больницы и дома престарелых. Однако при дальнейших голосованиях оно было восстановлено.

В пятницу к обсуждению законопроекта приступает Сенат, в котором партия президента Франции Эмманюэля Макрона не располагает большинством. Затем документ вновь вернется в нижнюю палату, которая проведет заключительное голосование.

Правительство надеется, что законопроект, пройдя через Сенат и согласительную комиссию, будет принят уже в ближайшие выходные. Вступить в силу новый закон должен в начале августа.

Во время обсуждения законопроекта в стране прошли несколько манифестаций его противников. Две из них состоялись и у стен нижней палаты. Еще одна, весьма крупная, пройдет в субботу на площади Трокадеро, на противоположном от Эйфелевой башни берегу Сены.