В Узбекистане стартовала кампания по выборам президента республики

ТАШКЕНТ, 23 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в пятницу на своем заседании приняла решение о начале кампании по выборам президента республики, заявил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.

"В соответствии со статьями 90 и 117 Конституции Республики Узбекистан принято решение о начале с 23 июля кампании по выборам главы республики, которые назначены на 24 октября", - сказал Низамходжаев на брифинге после заседания ЦИК. Он уточнил, что, в соответствии с избирательным кодексом, Центризбирком объявляет о начале кампании по выборам главы государства не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего президента.

В соответствии с избирательным кодексом, правом выдвижения кандидатов в президенты обладают политические партии республики при условии, что они зарегистрированы в Минюсте не позднее, чем за шесть месяцев до выборов президента. В настоящее время в республике функционируют пять политических партий, в том числе Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологическая партия Узбекистана.

Президентом Узбекистана, как гласит статья 90 Конституции республики, может быть избран гражданин не моложе тридцати пяти лет, свободно владеющий государственным (узбекским) языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Президент избирается тайным голосованием на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистан более двух сроков подряд.

Предыдущие выборы главы республики, в которых приняли участие четыре существовавшие на тот момент политические партии, прошли в декабре 2016 года в связи со смертью первого президента Ислама Каримова. Победу на них одержал Шавкат Мирзиёев, выдвинутый на эту должность Либерально-демократической партией.