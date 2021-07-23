Кулеба заявил, что МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) исправил карту, размещенную на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, на которой Крым был отделен от Украины границей. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", - написал Кулеба в Twitter.

В четверг МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии (здесь располагается штаб-квартира Международного олимпийского комитета) и Японии разобраться с границами Украины на карте.