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XXXII летние Олимпийские игры

Кулеба заявил, что МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма

Утром по токийскому времени карта уже исправлена, добавил глава украинского МИД

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) исправил карту, размещенную на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, на которой Крым был отделен от Украины границей. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", - написал Кулеба в Twitter.

В четверг МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии (здесь располагается штаб-квартира Международного олимпийского комитета) и Японии разобраться с границами Украины на карте.

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ЯпонияУкраинаXXXII летние Олимпийские игрыКулеба, Дмитрий Иванович
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