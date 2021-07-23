Минобороны Афганистана опровергло информацию о контроле талибами 90% границ страны

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Информация о том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) контролирует 90% границ Афганистана, является неверной и представляет собой "лживую пропаганду". Об этом AFP заявил в пятницу в Кабуле представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

"Это не основанная ни на чем реальном пропаганда. Контроль находится в руках у афганских сил безопасности. Вдоль границы все основные города находятся под нашим контролем, как и основные пути", - сказал официальный представитель.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.