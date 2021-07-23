В Белоруссии ликвидируют "Пресс-клуб" и ряд негосударственных общественных организаций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Белорусские власти закрывают несколько общественных организаций, в числе которых журналистская мастерская "Пресс-клуб", благотворительный проект "Имена". Как следует из опубликованной информации Единого реестра юридических лиц и предпринимателей, они "находится в процессе ликвидации", а органом, принявшим решение, указан горисполком Минска.

Среди организаций в процессе ликвидации находятся также "Центр правовой информации", "Офис европейской экспертизы и коммуникаций", центр развития эффективной коммуникации "Живая Библиотека" и правозащитный центр Human Constanta, информационно-культурный центр "ИнициАрт" и другие.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, требует приостановить деятельность Белорусской ассоциации журналистов, республиканского общественного объединения "Правовая инициатива", а также общественного объединения "Движение "За свободу". В этих организациях прошли обыски.