Власти Литвы после протеста жителей отложили размещение мигрантов в Девенишкесе

ВИЛЬНЮС, 23 июля. /ТАСС/. Жители города Девенишкес, в котором в неиспользуемой школе центральные власти хотят разместить примерно 500 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Белоруссии, добились отсрочки открытия центра приема нелегалов. О таком решении сообщил в пятницу журналистам советник президента Литвы Кестутис Ланчинскас.

"Сегодня обе стороны решили сделать паузу, мигрантов пока доставлять (это планировалось уже на пятницу - прим. ТАСС) не станем", - сказал он. К обсуждению вопроса намечено вернуться в субботу. "Решено вернуться за стол переговоров в субботу, чтобы оперировать не эмоциями, а аргументами, цифрами и фактами", - отметил советник.

Местные жители провели в пятницу акцию протеста у здания, предусмотренного для нелегалов. "Не хотим ни одного мигранта", - заявили они. Протестовать собралось около ста человек.

В городок прибыли генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела, замминистра МВД Виталиюс Дмитриевас, наряды полиции. Представитель МВД заявил собравшимся, что в городке будут размещены только семьи с детьми, которые пробудут здесь до 1 сентября, после чего их переведут в другое место. Жители на это ответили, что не хотят видеть в городе ни одного нелегала.

В городке Девенишкес с преимущественно польским населением проживает немногим более 700 человек, и нелегалов в нем может оказаться больше, чем местных жителей, так как, помимо 500 человек, которых хотят разместить в неиспользуемой школе, есть планы построить около нее палаточный городок, либо ангары для 1 тыс. человек.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 430 нелегалов, что в 30 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.