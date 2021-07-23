Китай введет санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса

Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что украинская армия за год 347 раз нарушила режим прекращения огня

В результате обстрелов один мирный житель погиб, 12 получили ранения различной степени тяжести, отметил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего

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