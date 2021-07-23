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Китай введет санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса

Китай введет санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса - МИД КНР.

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СШАКитай
Кризис на Украине
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