В ЕСПЧ подтвердили получение межгосударственной жалобы РФ против Украины

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил получение межгосударственной жалобы от России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом говорится в поступившем в ТАСС в пятницу сообщении суда.

"Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ, - отметили в суде. - Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией". Как сообщили представители Страсбургского суда, "жалоба зарегистрирована под номером 36958/21".