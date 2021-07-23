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Жалоба России на Украину в ЕСПЧ
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В ЕСПЧ подтвердили получение межгосударственной жалобы РФ против Украины

Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией, отметили в суде

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил получение межгосударственной жалобы от России на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом говорится в поступившем в ТАСС в пятницу сообщении суда.

"Правительство России 22 июля 2021 года направило межгосударственную жалобу против Украины в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ, - отметили в суде. - Это первая межгосударственная жалоба, направленная Россией". Как сообщили представители Страсбургского суда, "жалоба зарегистрирована под номером 36958/21".

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