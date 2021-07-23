Высокий представитель ООН по БиГ ввел запрет на отрицание геноцида в Сребренице

БЕЛГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентин Инцко ввел в уголовный кодекс страны поправки, предусматривающие запрет "отрицания геноцида и прославления военных преступников" в Сребренице в 1995 году. Об этом в пятницу говорится в сообщении, размещенном на его сайте.

"Сегодня высокий представитель Валентин Инцко внес поправки в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, санкционирующие запрет на прославление военных преступников, осужденных на основании окончательных и обязательных приговоров, и на отрицание геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений", - говорится в сообщении.

Поправки, в частности, касаются высказываний о событиях в Сребренице в годы войны 1992-1995 гг. Ряд западных политических деятелей обвиняет сербскую сторону в геноциде мусульманского населения. "Граждане Боснии и Герцеговины много лет ждали, пока их избранные представители законодательно закрепят этот очень серьезный вопрос. Однако все попытки сделать это были заблокированы. За это время ситуация ухудшилась и теперь выходит из-под контроля. Выдвигая различные теории заговора, некоторые политические лидеры открыто хвалят окончательно осужденных военных преступников, отрицая, что геноцид в Сребренице когда-либо имел место", - пояснил Инцко.

Высокий представитель добавил, что его поправки в уголовное законодательство не имеют ничего общего с коллективной виной и касаются только индивидуальной ответственности, не направлены против бошняков, сербов и хорватов в целом.

В свою очередь председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик со стороны сербов заявил, что сербы никогда не примут этих поправок. Он добавил, что Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) должна дать институциональный ответ и что на следующей неделе будет созвана сессия Национального собрания Республики Сербской.

События в Сребренице

Во время войны 1992-1995 гг. Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили там несколько тысяч сербов. В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил город демилитаризованной зоной, но миротворцы не разоружили бошняков. В 1995 году туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего вывоз мусульман. По информации западных СМИ, это сопровождалось массовыми расстрелами, в результате которых были убиты до 8 тыс. бошняков. Ряд историков полагает, что эти сообщения были фальсифицированы с целью оправдать интервенцию НАТО.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к нему почти 20 человек, главным образом сербов. В феврале 2007 году события в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ, в июле 2015 г. наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице". В числе воздержавшихся при голосовании стран были Ангола, Венесуэла, Китай и Нигерия.