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Жалоба России на Украину в ЕСПЧ

ЕСПЧ отказал РФ в применении обеспечительных мер к Украине в контексте жалобы

В суде напомнили, что в рамках своего обращения Россия потребовала принять обеспечительные меры в соответствии со статьей 39 регламента суда
Здание ЕСПЧ в Страсбурге Steve Allen/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание ЕСПЧ в Страсбурге
© Steve Allen/Shutterstock/FOTODOM

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС сообщении суда.

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Ранее сообщалось, что суд принял первую межгосударственную жалобу России к Киеву, присвоив ей номер 36958/21.

В суде напомнили, что в контексте своей жалобы Россия также потребовала принять обеспечительные меры в соответствии со статьей 39 регламента суда. В частности, российские власти попросили отменить ограничения на использование русскоязычным населением родного языка в школах, СМИ и интернете. Россия также просила "потребовать от Киева прекращения водной блокады Крыма". Суд, однако, не счел возможным применить статью 39, мотивировав это тем, что ситуация "не сопряжена с риском нанесения невосполнимого ущерба".

Россия в четверг обратилась в ЕСПЧ с иском против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обращение в ЕСПЧ призвано привлечь внимание суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение. Жалоба касается 10 основных групп нарушений украинскими властями прав человека начиная с 2014 года.

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УкраинаРоссияЖалоба России на Украину в ЕСПЧ
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