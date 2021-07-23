Талибы расценили авиаудар США как "открытый вызов Дохийским соглашениям"

ТЕГЕРАН, 23 июля. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) расценивает нанесенные ВВС США авиаудары в поддержку действий ВС Афганистана как "открытый вызов мирным Дохийским соглашениям". Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал TOLO news со ссылкой на заявление талибов.

"Недавние авиаудары американских военных в поддержку афганской армии в провинциях Кандагар и Гильменд представляют собой открытый вызов мирным Дохийским соглашениям, - цитирует телеканал заявление. - Этот шаг будет иметь серьезные последствия для международной коалиции".

В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что ВВС США за последние несколько дней нанесли серию авиаударов, что является частью усилий по оказанию поддержки Афганским национальным силам обороны и безопасности (АНСОБ) в действиях против отрядов "Талибан". Во время пресс-брифинга он отказался привести подробности ударов.

Министерство обороны Афганистана сообщило в пятницу об уничтожении 17 талибов в ходе авиаудара афганских ВВС минувшей ночью. В ходе другого удара было ликвидировано еще 10 талибов. Однако упоминаний об ударах ВВС США не было.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Исходя из достигнутых договоренностей, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Талибы считают это решение Вашингтона нарушением Дохийского соглашения, в котором, в частности, говорилось о выводе иностранных войск из Афганистана к 1 мая 2021 года.