Генассамблея ООН в сентябре пройдет в очном формате

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Неделя высокого уровня Генассамблеи (ГА) ООН в сентябре пройдет в очном формате с участием до четырех делегатов от каждой страны. Об этом говорится в неформальном информационном письме председателя 75-й сессии ГА ООН Волкана Бозкыра.

"Так как ситуация [c коронавирусом] в Нью-Йорке улучшилась, председатель решил увеличить возможное число людей в зале Генассамблеи с одного человека от каждой страны до делегации 1+1, а для недели высокого уровня - делегации 1+3", - отмечается в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

При этом в документе уточняется, что для тех стран, которые не смогут направить в Нью-Йорк свою делегацию, сохранится возможность видеовыступлений.

Как отмечается, в результате активной поддержки со стороны председателя ГА проведения очной недели высокого уровня "страны - члены ООН смогут сами определить уровень их участия в общеполитических дебатах". В письме председателя также уточняется, что представители стран смогут проводить в штаб-квартире ООН двусторонние встречи, для которых всемирная организация традиционно предоставит отдельные помещения.

Общеполитические дебаты ГА проходят в последнюю неделю сентября.