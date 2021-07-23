Кабмин одобрил проект соглашения об участии России в качестве наблюдателя ЦАИС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения между Российской Федерацией и Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС) об участии РФ в системе в качестве наблюдателя. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный МИД РФ, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с центральноамериканской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Центральноамериканской интеграционной системой об участии Российской Федерации в качестве наблюдателя в ЦАИС. Представить президенту РФ предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе.

Согласно проекту, Россия, в частности, сможет принимать участие в качестве наблюдателя в саммитах ЦАИС и заседаниях ее советов министров, а также других органов или учреждений, занимающихся вопросами содействия интеграции и сотрудничества.

Центральноамериканская интеграционная система создана в 1991 году. В объединение входят Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор.