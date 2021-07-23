СБ ООН принял заявление с осуждением позиции Турции по Кипру

ООН, 23 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН на заседании в пятницу принял заявление председателя с осуждением новой позиции Турции по кварталу Вароша на Кипре и призвал к ее пересмотру. Заявление было принято без комментариев со стороны членов Совбеза.

"Совет Безопасности осуждает заявление лидеров турок и турок-киприотов от 20 июля 2021 года об открытии района Вароша", - говорится в документе. В заявлении также отмечается, что Совет Безопасности "призывает к немедленному изменению этого курса и отмене предпринятых с октября 2020 года в отношении Вароши шагов".

20 июля лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар на военном параде в турецкой части Никосии заявил, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, то есть передано армией Турции под юрисдикцию гражданской администрации ТРСК и выделено в пользование собственников, включая греков-киприотов, если последние обратятся с соответствующей просьбой в сформированную на севере Кипра Комиссию по вопросам недвижимости. Присутствовавший на параде президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал это решение, заявив, что оно будет выгодно всем сторонам.