CNN: ЦРУ изучает подход властей США к оказанию помощи испытавшим "гаванский синдром"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) изучает подход американских властей к оказанию помощи служащим дипмиссий Соединенных Штатов, которые предположительно испытывали недомогания в связи с так называемым гаванским синдромом. Об этом сообщил в пятницу со ссылкой на источники телеканал CNN.

По его сведениям, в рядах пострадавших, законодателей, а также некоторых сотрудников Госдепартамента и разведки растет недовольство в связи с тем, что по прошествии шести лет с момента, когда был зафиксирован первый из подобных инцидентов, так и не установлено, кто может за ними стоять. Раздражение указанных лиц вызывает также то, что разведка США до сих пор не смогла выяснить, связаны ли данные инциденты с некими внешними атаками или были вызваны другими факторами.

Кроме того, некоторые пострадавшие и бывшие сотрудники разведки выражают недоумение в связи с тем, что американские чиновники не приложили в свое время достаточно усилий, чтобы обеспечить надлежащее лечение тем, кто подвергся указанному воздействию. В числе тех, кому адресована критика, фигурирует, в частности, экс-директор ЦРУ Джина Хэспел. На фоне недовольства генеральный инспектор ЦРУ займется расследованием подхода властей США к оказанию помощи пострадавшим, указывает CNN.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили ответственность на Кубу. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала свою причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в таких инцидентах на Кубе.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник американского консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться аналогичной "акустической атаке". Правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков воздействия на работника консульства.