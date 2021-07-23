Белорусский спортсмен Кудин намерен просить помилования у Лукашенко

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Экстрадированный из РФ и находящийся под арестом белорусский спортсмен, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин заявил, что готов понести наказание за свои правонарушения, совершенные в ходе акций протеста в августе 2020 года, а также будет просить помилования у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"За ту ситуацию, которая со мной произошла в августе 2020 года, я готов понести наказание и готов искупить свою вину", - сказал Кудин на видео, которое распространил в пятницу Telegram-канал ОНТ.

Кудин заявил, что находится в СИЗО № 1 в Минске, его жизни ничто не угрожает, чувствует он себя хорошо. "Также в моих планах просить помилования у Александра Григорьевича Лукашенко и в будущем представлять и прославлять свою страну", - говорит Кудин.

22 июля Кудин, разыскиваемый в Белоруссии за сопротивление милиции на акциях протеста после президентских выборов прошлым летом, был передан российской стороной и доставлен в Белоруссию. Кудин уехал в Россию из-за преследования в республике правоохранительными органами, в Москве его задержали в январе и взяли под предэкстрадиционный арест. Ранее Европейский суд по правам человека запретил выдачу бойца из РФ, но апелляционный суд в Москве оставил решение об экстрадиции в силе.