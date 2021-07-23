Президент Афганистана Гани обсудил с Байденом поддержку афганской армии

ТАСС, 23 июля. Президент Афганистана Ашраф Гани в пятницу вечером провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого лидеры обсудили поддержку афганской армии со стороны США.

"Сегодня вечером я поговорил по телефону с президентом Байденом. <...> Он заверил меня, что поддержка вооруженных сил Афганистана будет продолжена", - написал Гани на своей странице в Twitter. По его словам, лидеры также обсудили сотрудничество двух государств, экономическую и дипломатическую поддержку афганского правительства и вооруженных сил, а также важность "сохранения достижений последних 20 лет".

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления по целому ряду направлений. Между тем во вторник и. о. министра обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади заявил, что ВС Афганистана добились перелома в свою пользу в войне с талибами.