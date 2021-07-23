Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о мерах по интеграции в НАТО

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня "О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора". Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на его сайте в пятницу.

"Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", - говорится в указе.

В решении СНБО сказано, что подготовка Украины к членству в НАТО является "сверхважной государственной задачей", при этом Киев принимает меры для интенсификации взаимодействия с НАТО, с государствами - членами альянса. В указе содержится ряд поручений правительству страны, а также различным ведомствам. В частности, кабинету министров дано поручение в течение двух месяцев проанализировать состояние реализации годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина - НАТО и по результатам анализа принять меры по повышению их эффективности.

Также дано поручение в течение трех месяцев изучить вопрос относительно "формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО" для ускорения обретения Украиной членства в альянсе. Минобороны Украины поручено в кратчайшие сроки принять меры с целью назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. При этом, по оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО было закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.