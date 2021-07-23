США намерены помочь Ираку обеспечить стабильность, безопасность и благосостояние

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна на состоявшейся в пятницу встрече, что американское правительство поможет этой арабской стране обеспечить стабильность, безопасность и экономическое благосостояние. Об этом сообщил по итогам переговоров Блинкена и Хусейна руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, встреча прошла в Вашингтоне на полях нового раунда американо-иракского стратегического диалога. Стороны рассмотрели ход этого диалога и подтвердили незыблемость принципов, лежащих в его основе.

Кроме того, Блинкен призвал Багдад "продолжать предпринимать усилия, направленные на удовлетворение требований равенства и правосудия со стороны иракского народа". При этом шеф американской дипломатии пообещал, что Соединенные Штаты поддержат борьбу с коррупцией и экономические реформы в Ираке, а также планы проведения "выборов позднее в этом году". Наконец, госсекретарь заявил, что "Соединенные Штаты остаются приверженными оказанию содействия правительству Ирака в том, чтобы выстроить безопасное, стабильное и процветающее будущее".