США отменили два контракта на строительство стены на границе с Мексикой

ТАСС, 23 июля. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что расторгает два контракта по строительству стены на границе с Мексикой. Сообщение опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

"Сегодня МВБ объявляет, что в рамках исполнения указа президента [США Джо] Байдена Служба таможенного и пограничного контроля США расторгает два контракта по возведению стены в районе города Ларедо (штат Техас), так как она не является необходимой для выполнения требований в области безопасности и защиты окружающей среды", - говорится в заявлении министерства. Отмечается, что в рамках отмененных контрактов должны были возвести почти 50 км заграждения.

Предыдущий президент США Дональд Трамп распорядился начать строительство стены вдоль всей границы с Мексикой в тех местах, где ее еще не было. Его политические оппоненты в Конгрессе отказались выделять на это средства, и Трампу пришлось, пользуясь своим полномочиями, перенаправить на возведение стены несколько миллиардов долларов из бюджета Пентагона. Байден, ставший главой Белого дома 20 января, отменил соответствующие указы Трампа, а также смягчил несколько других ограничений на въезд в страну.

Как следствие, резко усилился поток жителей Мексики и стран Южной Америки, стремящихся любой ценой перебраться в США. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, число нелегалов, задержанных в апреле на южной границе, превысило 178,6 тыс., что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет.