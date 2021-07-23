США, ЕС и НАТО обеспокоены ростом насилия и наступлением талибов в Афганистане

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО обеспокоены ростом насилия и наступлением радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, при этом они выражают поддержку инклюзивному мирному процессу в стране. Об этом говорится в совместном американо-европейском коммюнике, распространенном в пятницу США, ЕС, НАТО, Францией, Германией, Италией, Норвегией и Великобританией. Документ был принят по итогам состоявшейся в Риме 22 июля встречи спецпредставителей и спецпосланников этих стран и международных структур.

"Мы глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, военным наступлением "Талибана", а также количеством серьезных нарушений прав человека, о которых сообщалось <...>", - отмечается в тексте.

При этом участники встречи отметили, что поддерживают инклюзивный мирный процесс в Афганистане и посредничество "третьих сторон". "Мы выражаем нашу полную поддержку инклюзивному мирному процессу, который будут вести афганцы и которым будут руководить афганцы <...>", - подчеркивается в документе.

США и европейские страны призывают стороны в Афганистане обеспечить безопасность находящихся в этой стране иностранных дипмиссий, аэропортов, неправительственных организаций и СМИ.

"Мы призываем все стороны обеспечить безопасность иностранных посольств и других дипломатических миссий, многосторонних агентств, представителей СМИ, аэропортов и неправительственных организаций", - говорится в документе.

США и европейские страны также приветствовали готовность Турции помочь с обеспечением безопасности аэропорта Кабула. "Мы особенно ценим готовность и приверженность Турции помочь при необходимости с [обеспечением] безопасности аэропорта", - сказано в заявлении.​​​​​​​