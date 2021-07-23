Блинкен в ходе визита в Индию обсудит обеспечение стабильности в Афганистане

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Индию намерен затронуть вопросы совместной работы над обеспечением стабильности в Афганистане. Об этом заявил в пятницу и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном поездке госсекретаря в Индию и Кувейт с 26 по 29 июля.

"Мы рассчитываем на то, что все страны в регионе имеют общую заинтересованность в стабильном и безопасном Афганистане, так что мы определенно обратим на это внимание, будем говорить с нашими индийскими партнерами на тему того, как мы могли бы работать вместе над реализацией этой задачи", - сказал он.

Томпсон также сообщил, что в ходе встреч с индийскими коллегами Блинкен намерен затронуть более широкие вопросы сотрудничества в сфере обороны и кибербезопасности. "Наши двусторонние дискуссии с индийскими партнерами будут сосредоточены на расширении нашего сотрудничества в сфере безопасности, обороны, киберсфере и борьбе с терроризмом", - отметил он.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Блинкен 28 июля встретится со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром и премьер-министром Нарендрой Моди, чтобы обсудить широкий спектр вопросов, в том числе продолжение сотрудничества в борьбе с коронавирусом, взаимодействие в регионе Индийского и Тихого океанов, общие региональные интересы в области безопасности, общие демократические ценности, а также борьбу с климатическим кризисом.

Кроме того, 28 июля глава американской дипломатии отправится в Кувейт, где проведет встречи с представителями правительства высокого ранга, чтобы продолжить обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений.