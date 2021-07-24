В Риме в ближайшие дни пройдут межливийские переговоры по выборам

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Межливийские переговоры, посвященные обсуждению закона о всеобщих выборах, намеченных на декабрь, начнутся в новом формате в ближайшие дни в Риме. Об этом в пятницу вечером сообщил ТАСС советник спикера Палаты представителей (парламента) Ливии Акилы Салеха по СМИ Фатхи аль-Марими.

"Спецпосланник [генерального секретаря] ООН по Ливии Ян Кубиш предложил провести встречу в столице Италии Риме, чтобы обсудить правовые основы парламентских и президентских выборов, запланированных на декабрь текущего года", - указал он.

По словам собеседника агентства, на встрече будут присутствовать Салех, ряд членов законодательного комитета парламента и глава Центризбиркома североафриканской страны Имад ас-Саих.

"Римские переговоры - это новый формат политического диалога, отличный от проходившего в Женеве, в свете того, что законодательный комитет обсуждает проект закона о выборах. Документ был распространен среди всех членов парламента. Его планируется обсудить и затем вынести на голосование депутатов", - подчеркнул аль-Марими.

Как уточнил представитель Салеха, точная дата встречи в Риме еще не определена из-за занятости членов парламента обсуждением проекта госбюджета, предложенного правительством. "Полагаю, что встреча в Риме начнется в ближайшие воскресенье или понедельник", - добавил он.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета, который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи.

Между тем заседавшим в Швейцарии с 28 июня по 2 июля участникам Форума ливийского политического диалога не удалось договориться о конституционной основе для проведения общенациональных выборов. Как заявлял помощник генерального секретаря ООН, координатор Миссии ООН по поддержке в Ливии Райзедон Зененга, встреча завершилась безрезультатно, однако представители ООН "продолжат работать для выработки конституционного базиса для выборов 24 декабря".