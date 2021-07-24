Байден разрешил выделить до $100 млн на эвакуацию помогавших войскам США афганцев

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден санкционировал выделение до $100 млн на эвакуацию из Афганистана граждан этой страны, оказывавших различную помощь американским войскам. Об этом говорится в уведомлении, направленном в пятницу американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену.

Как отмечается в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Правительство США уполномочено выделить на эти цели "сумму до $100 млн", указывается в президентском меморандуме. В нем поясняется, что данные средства будут предоставлены в связи с "ситуацией в Афганистане", в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США.

Как заявлял Госдепартамент США, в настоящее время порядка 2,5 тыс. афганцев могут претендовать на получение специальных американских иммиграционных виз. Однако, согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить такие визы. Это довольно длительный процесс, поэтому Вашингтоном было принято решение об эвакуации таких лиц. Их планируется временно размещать на военной базе Форт-Ли в американском штате Вирджиния под Ричмондом и, возможно, на некоторых других объектах подобного рода в США. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что этих людей не депортируют на родину, если им будет отказано.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.