Избранный президент Перу заявил о намерении создать "истинную перуанскую модель" развития

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июля. /ТАСС/. Развитие Перу должно осуществляться с опорой на национальные ресурсы и потенциал и не должно повторять зарубежные модели. Об этом избранный глава государства Педро Кастильо заявил в пятницу после вручения ему диплома, удостоверяющего избрание на высший государственный пост.

"Я категорически отвергаю использование иностранных моделей [экономического развития]. Мы не чависты, мы не коммунисты, мы не экстремисты и тем более не террористы. <...> Мы будем развивать истинную перуанскую модель, учитывая наше разнообразие, культуру, думая о людях, которым необходимы настоящие перемены", - сказал он в ходе церемонии, транслировавшейся в YouTube.

В понедельник избирательная коллегия провозгласила Кастильо, представляющего леворадикальную партию "Свободное Перу", новым президентом по итогам состоявшегося 6 июня второго тура выборов главы государства. Он получил поддержку 50,12% избирателей, в то время как его соперница Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" набрала 49,87% голосов. Фухимори признала поражение.

Новый глава государства должен вступить в должность 28 июля.