Законодатели США призвали МОК не проводить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американские законодатели Джефф Меркли (сенатор-демократ от штата Орегон) и Джеймс Макговерн (конгрессмен-демократ от штата Массачусетс) написали президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху письмо, в котором призвали перенести на более поздний срок зимнюю Олимпиаду 2022 года, которая должна состояться в Пекине, и, возможно, найти другое место для ее проведения в связи с ситуацией с правами человека в КНР. Об этом сообщается в пятницу на сайте Исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю, председателем и сопредседателем которой являются Меркли и Макговерн.

"Мы пишем, чтобы попросить МОК отложить XXIV зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в КНР в феврале 2022 года, и перенести их [в другое место], если правительство принимающей страны не изменит свое поведение. Никакие Олимпийские игры не должны проводиться в стране, власти которой совершают геноцид и преступления против человечности", - утверждают американские законодатели.

В своем письме Меркли и Макговерн напоминают, что в 2018 году комиссия уже обращалась к Баху с просьбой по линии МОК "настоять на улучшении ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая", однако ответа так и не получила. По мнению законодателей, с 2018 года ситуация в СУАР "еще больше ухудшилась". "Мы не наблюдали признаков того, что МОК предпринял какие-либо шаги для оказания давления на правительство КНР, чтобы оно изменило свое поведение", - пишут Меркли и Макговерн.

Они также обратили внимание на то, что в 2020 году МОК в связи с пандемией объявил о переносе на 2021 год летней Олимпиады в Токио. "Это показывает, что МОК в силах организовать перенос Олимпийских игр в короткие сроки. Если Олимпиаду можно отложить на год из-за пандемии, ее можно отложить на год из-за геноцида. В связи с этим мы просим вас объявить об отсрочке проведения XXIV зимних Олимпийских игр, чтобы дать правительству принимающей страны время сделать конкретные шаги, чтобы положить конец грубым нарушениям прав человека", - написали Меркли и Макговерн. По их мнению, МОК также должен взять на себя обязательства "перенести Олимпиаду в другую страну" в случае отсутствия "фундаментальных улучшений" ситуации с правами человека в СУАР.

Олимпиада в Пекине

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, последовательно выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.