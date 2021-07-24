NYT: США нанесли второй за неделю авиаудар по террористической группировке в Сомали

ТАСС, 24 июля. Африканское командование Вооруженных сил США в пятницу нанесло второй за неделю авиаудар по боевикам террористической группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщила газета The New York Times.

Как сообщает издание со ссылкой на официального представителя Министерства обороны США Синди Кинг, американские военные нанесли удар по террористической группировке "Аш-Шабаб" рядом со штатом Галмудуг в Сомали. Также она отметила, что силы США удаленно консультировали военных Сомали. Детали операции не раскрываются.

Первый удар по группировке "Аш-Шабаб" при администрации президента Джо Байдена был нанесен 20 июля.

По распоряжению бывшего президента США Дональда Трампа к 18 января 2021 года был завершен вывод американских подразделений из Сомали. Около 700 находившихся там американских военнослужащих передислоцированы на базу США в Джибути и объекты в Кении. При этом Африканское командование ВС сохранило возможность наносить воздушные удары по целям на территории Сомали.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.