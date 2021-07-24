Лукашенко разрешил правительству определять предельную численность нотариусов в стране

МОСКВА, 24. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил правительству без согласования с главой государства определять предельную численность нотариусов в стране. Это следует из нового указа, которым внесятся изменения в указ от 2013 года об организации нотариальной деятельности, документ опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

"Из подпункта 1.5 пункта 1 Указа президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. N 523 "Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь" слова "по согласованию с президентом Республики Беларусь" исключить", - сказано в указе. Ранее в этом подпункте указывалась, что предельная численность нотариусов в Белоруссии, а также численность нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, определяется Советом министров по согласованию с президентом.