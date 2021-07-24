Литва получит от Эстонии 100 км колючей проволоки для заграждения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Литва, столкнувшаяся с проблемой нехватки колючей проволоки с острыми лезвиями для строительства заграждения на границе с Белоруссией, через которую в республику массово проникают нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, получит 100 км проволоки от Эстонии. Об этом в субботу сообщило МВД Литвы по итогам телефонного разговора главы ведомства Агне Билотайте с министром обороны Эстонии Калле Лаанет.

"Эстония передаст нам 100 км концертины [колючая проволока с острыми как бритва лезвиями], которая будет использована в череде мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией", - приводятся в сообщении слова Билотайте.

Для постройки заграждения используется концертина. Преодолеть это препятствие без спецсредств невозможно, нужны ножницы, кусачки или взрывчатые вещества для его разрушения. Первые 500 м проволочного заграждения на границе были установлены 10 июля. Всего из армейского резерва за прошедшие недели использовано 4,5 км проволоки, ее запас исчерпан. В Литве этот материал никто не производит, власти вынуждены искать его за границей. Однако оказалось, что он относится к военной номенклатуре, что создает дополнительные сложности.

Забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км. Он станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. На строительство проволочного заграждения правительство выделило из своего резерва €4,8 млн. МВД считает необходимым построить на границе и стену. Стоимость возведения стены может составить около €41 млн.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.