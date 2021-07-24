Киев отменил штрафы для жителей Донбасса за нарушение порядка "въезда-выезда"

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Закон об отмене штрафов для жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса за нарушение порядка "въезда-выезда" вступил в силу в субботу. Закон освобождает граждан Украины, проживающих на этих территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, за нарушение порядка въезда (выезда), если такое нарушение произошло по причине гуманитарного характера.

Отмечается, что выезд с неподконтрольной части Донбасса разрешается лицам, имеющих документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации. Согласно закону, административные меры не применяются на время блокирования деятельности КПП, в частности, в результате введения ограничительных противоэпидемических мер. Основаниями для въезда на территорию Украины являются тяжелая болезнь, смерть близких родственников, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней, в частности, инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии. Разрешен въезд для оформления документов ребенку, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, для посещения учебного заведения, воссоединения семьи, возвращения лица к месту жительства, в также для принятия наследства.

В то же время закон не позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, нарушивших порядок въезда на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса или выезда с нее.

Сейчас въезд на Украину из неподконтрольной части Донбасса через Россию наказывается штрафом от 1,7 тыс. гривен ($60) до 5,1 тыс. гривен (свыше $180). Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года уже было оштрафовано за такое нарушение, влекут за собой штраф от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен ($300).

С начала пандемии украинские власти "с целью недопущения распространения коронавируса" неоднократно прекращали пропуск жителей Донецкой и Луганской народных республик через линию разграничения. Аналогичные решения принимались и властями республик. По данным офиса украинского омбудсмена, в Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через КПП. Таким образом, жители Донецкой и Луганской народных республик фактически лишены возможности даже получить свою пенсию.

Блокада Донбасса

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты, жители ДНР и ЛНР, включая немощных стариков и больных, должны выезжать на подконтрольную Киеву часть Донбасса. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.

В этой ситуации только РФ на систематической основе оказывает региону гуманитарную помощь.

Вопрос конфликта в Донбассе уже семь лет является предметом переговоров в рамках нормандского формата и контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Подписанные сторонами минские соглашения, которые лежат в основе урегулирования, до сих пор не реализованы. Вопрос выплаты пенсий неизменно стоит на повестке заседаний гуманитарной подгруппы контактной группы, но его решение блокируется украинской стороной.