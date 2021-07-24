Министр обороны Эстонии пообещал Литве помощь в борьбе с наплывом мигрантов

ТАЛЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Эстонии поддержит Литву в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом в субботу сообщил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

"Литва - наш близкий союзник, наша задача - немедленно поддержать ее в этом кризисе", - приводит его слова агентство BNS.

В ходе телефонного разговора с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте в пятницу Лаанет назвал миграционный кризис "гибридной атакой" на Литву, а также на весь ЕС.

Министр обороны Эстонии заявил, что безвозмездно направит в Литву 100 км колючей проволоки, чтобы Литва могла ускорить укрепление границы, а также три беспилотных летательных аппарата для контроля ситуации на границе.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.