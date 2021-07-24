Турция отвергла положения отчета ЮНЕСКО по мечетям Айя-София и Карие в Стамбуле

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Турция отвергает положения отчета Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, касающегося расположенных в Стамбуле мечетей Айя-София и Карие. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Турция отвергает положения отчета консультативной комиссии, которые не соответствуют актуальной ситуации. Они, по всей видимости, были написаны по предвзятым и политическим мотивам, - утверждается в коммюнике. - Турция продолжит проводить кропотливую и тщательную работу по защите зарегистрированных в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО с соблюдением своих прав, полномочий и обязательств".

В пятницу Agence France-Presse сообщило, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) попросила Турцию предоставить к февралю 2022 года отчет о состоянии мечети Айя-София в Стамбуле. По данным агентства, комитет выразил "озабоченность приданием статуса мечети этому памятнику византийской эпохи" и просит Турцию представить к 1 февраля 2022 года "обновленный отчет о состоянии" здания.