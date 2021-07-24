Полиция Парижа применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Парижа в субботу применила слезоточивый газ на акции протеста против введения санитарных пропусков во Франции, передает корреспондент ТАСС.

Во время движения по улицам Парижа одной из колонн манифестантов группа хулиганов начала забрасывать сотрудников полиции бутылками и камнями. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Также агрессивно настроенные участники протеста напали на полицейского, опрокинув на землю его мотоцикл. Патрульный был вынужден спасаться бегством.

В субботу в Париже проходят сразу три манифестации против введения санитарных пропусков для посещения баров, ресторанов, музеев, театров, концертных залов. Первая - на площади Трокадеро - проводится по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. Вторая манифестация началась днем на площади Бастилии, затем участники демонстрации разделились на несколько колонн и пошли маршем по улицам Парижа. Еще одна группа участников протеста двинулась в сторону эспланады Инвалидов, чтобы присоединиться к медикам, протестующим против обязательной вакцинации от коронавируса.