Литва при 10 тыс. мигрантов может попросить ЕС распределить их по странам-членам

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Литва обратится в ЕС с просьбой о солидарном распределении части нелегальных мигрантов по странам - членам сообщества в случае, если число таких лиц из Азии и Африки, которые незаконно попали в Литву из соседней Белоруссии, достигнет 10 тыс. Об этом в субботу изданию Lietuvos rytas заявил замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

"Если число мигрантов превысит 10 тыс., можно будет обратиться в ЕС об их солидарном распределении по странам сообщества, как некоторое время уже поступают Греция, Италия, Кипр, Мальта, в которые массово проникают мигранты", - сказал он.

Вместе с тем замминистра выразил надежду, что к этому крайнему средству прибегнуть не придется. "Надеемся, что такого сценария удастся избежать благодаря усилению охраны границы и другим неотложным мерам по борьбе с миграционным кризисом", - отметил Абрамавичюс.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 470 нелегалов, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.