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В Раде предлагают лишать украинского гражданства за российский паспорт

Текст соответствующего законопроекта пока не опубликован
Верховная Рада Украины Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Верховная Рада Украины
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Верховная рада зарегистрировала законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Об этом в субботу сообщается на сайте парламента.

Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.

В сообщении уточняется, что законопроектом предлагается лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины "добровольно вступает в гражданство страны-агрессора".

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства", согласно которому предлагается ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство. Кабинету министров поручено проинформировать на заседании СНБО в августе о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного гражданства.

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