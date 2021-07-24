В Раде предлагают лишать украинского гражданства за российский паспорт

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Верховная рада зарегистрировала законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта. Об этом в субботу сообщается на сайте парламента.

Проект закона передан на рассмотрение руководству, его текст еще не опубликован.

В сообщении уточняется, что законопроектом предлагается лишать гражданства в том случае, если гражданин Украины "добровольно вступает в гражданство страны-агрессора".

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства", согласно которому предлагается ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство. Кабинету министров поручено проинформировать на заседании СНБО в августе о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного гражданства.