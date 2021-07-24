Командующий КСИР прибыл в Хузестан на фоне продолжающихся в провинции протестов

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами прибыл в субботу в расположенную на юго-западе страны провинцию Хузестан. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По его данным, Салами приехал в город Ахваз, столицу провинции, для изучения проблем, ставших причиной напряженности в регионе. Он планирует посетить населенные пункты, в которых проходят или проходили протестные акции.

Кроме того, Салами намерен проконтролировать исполнение программы по решению проблем с обеспечением воды в Хузестане, которую реализует КСИР.

В ряде городов Хузестана на протяжении последних двух недель продолжаются протестные акции в связи с серьезной нехваткой питьевой воды. В последние дни отдельные манифестации в поддержку жителей Хузестана прошли в провинциях Лурестан и Исфахан. При этом в ходе нескольких акций имели место случаи применения неизвестными огнестрельного оружия, которые привели к нескольким жертвам и десяткам раненых.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны наблюдается нехватка питьевой воды. В Хузестане эта проблема приняла серьезный характер. Власти направляют в провинцию автоцистерны с водой.