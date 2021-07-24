Тысячи противников вакцинации и коронавирусных ограничений вышли на митинг в Лондоне

ЛОНДОН, 24 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Несколько тысяч противников вакцинации и сохраняющихся в Великобритании коронавирусных ограничений участвуют в массовом митинге в центре Лондона. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции протеста прошли маршем от Трафальгарской площади по правительственной улице Уайтхолл, устроив пикет напротив резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

По маршруту следования протестующих можно было наблюдать усиленное присутствие полиции. Правоохранители выстроились цепью около перекрытого чугунной решеткой входа на Даунинг-стрит. В полицейских бросили несколько пластиковых бутылок и других мелких предметов, однако сотрудники Скотленд-Ярда не отвечали на провокации. Корреспондент ТАСС не наблюдал столкновений между полицейскими и протестующими, большинство из которых ведут себя мирно. Некоторые привели на акцию малолетних детей.

Участники пикета забросали территорию вокруг премьерской резиденции теннисными мячиками с оскорбительными надписями, было зажжено несколько дымовых шашек. Протестующие выкрикивают лозунги с требованием полной свободы от любых ограничений и требуют расправы над Джонсоном и экс-главой Минздрава страны Мэттом Хэнкоком. На табличках и транспарантах, которые несут протестующие, можно прочитать надписи: "Мое тело - мое дело", "Нет паспортам вакцинации", "Отстаивайте свою свободу".

Хотя формально власти заявили о снятии всех ограничений в Англии еще 19 июля, гражданам по-прежнему надо подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и в будущем все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации, в том числе для посещения ночных клубов. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на 10 дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными.

Так как правила самоизоляции обязаны соблюдать даже полностью привитые британцы, в последние недели это приводит к дефициту рабочей силы в целом ряде отраслей. За первые две недели июля указание изолироваться получили более 1,5 млн британцев, не считая школьников.

На данный момент первую прививку от коронавируса получили 88% всех совершеннолетних жителей страны, а обе дозы - 69,5% лиц старше 18 лет. По последним данным Службы общественного здравоохранения Англии, используемые в стране вакцины после двух инъекций с эффективностью в 80% защищают от заражения доминирующим в стране штаммом "дельта" и на 94% снижают вероятность развития тяжелых форм болезни, требующих госпитализации.