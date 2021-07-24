Во Франции 160 тыс. человек вышли на митинги против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Более 160 тыс. человек приняли участие в субботу в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков. Об этом сообщили в МВД республики.

По информации министерства, в этот день во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах.

В Париже власти разрешили три манифестации. Одна из них состоялась на площади Трокадеро по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. В парижских акциях протеста, согласно информации МВД, приняли участие в общей сложности 11 тыс. человек. У многих в руках были плакаты с надписями: "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!".

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter, в ходе беспорядков, которые были отмечены на Елисейских полях, были задержаны девять человек. Глава МВД заявил, что "решительно осуждает насилие, которому подверглись полицейские, жандармы и журналисты".

Манифестанты по всей стране призывают власти отказаться от законопроекта, предусматривающего вакцинацию медиков и расширяющего действие санитарных пропусков. В настоящий момент документ находится на рассмотрении Сената - верхней палаты парламента. Ранее он был одобрен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Однако, как считают французские политические аналитики, акции протеста не повлияют на судьбу законопроекта.

Меры французских властей

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного пропуска для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.

Как констатировали ранее власти, Франция вступила в четвертую волну пандемии, с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах. В настоящий момент органы здравоохранения ежедневно регистрируют больше 10 тыс. новых случаев инфицирования.