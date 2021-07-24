Пограничники Таджикистана заявили, что открыли ответный огонь на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 24 июля. /ТАСС/. Таджикские пограничники заявили, что в ходе инцидента на границе с Киргизией в субботу они открыли ответный огонь после неправомерных действий жителей соседней страны и поддержавших их киргизских пограничников. Об этом сообщило таджикское информационное агентство Ховар со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск (ПВ) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики Таджикистан.

По соглашению между органами местного самоуправления двух стран, в субботу жители таджикского города Исфара приступили к очистительным работам в приграничной местности Куммазор, приводит Ховар сообщение ПВ ГКНБ Таджикистана. По версии таджикской стороны, более 20 жителей киргизского приграничного села вступили в словесную перепалку и начали забрасывать камнями граждан Таджикистана.

На место инцидента прибыли пограничники двух стран. По версии таджикской стороны, киргизские пограничники поддержали незаконные действия жителей киргизского села и открыли огонь из автоматического оружия по мирным гражданам и таджикским пограничникам. "Таджикские пограничники открыли ответный огонь на незаконные действия киргизских военнослужащих", - передает агентство Ховар.

По заявлению пресс-центра ПВ ГКНБ Таджикистана, опубликованное в СМИ заявление Пограничной службы (ПС) ГКНБ Киргизии о том, что участок Куммазор находится на территории Киргизии, "не имеет юридического основания". "Согласно документам о национальном территориальном размежевании 1924-1927 годов и соглашениям паритетной комиссии 1989 года данный участок <...> полностью принадлежит Республике Таджикистан", - говорится в заявлении таджикской стороны.

Ранее Пограничная служба ГКНБ Киргизии сообщила, что в местности Кум-Мазар Баткенского района Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка, что привело к конфликту между жителями приграничных районов. По версии киргизской стороны, пограничники Таджикистана открыли стрельбу в сторону соседней страны, а киргизские пограничники произвели ответные выстрелы. Пострадавших с киргизской стороны нет.

28 апреля между жителями Таджикистана и Киргизии на границе начался конфликт, который 29 апреля перерос в вооруженные столкновения между военными двух стран. С обеих сторон сообщалось о десятках погибших и сотнях пострадавших. Правительственные делегации двух республик провели переговоры, по итогам которых подписали заявление о готовности прекратить противостояние и начать отвод войск. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Созданная по итогам переговоров совместная рабочая группа приступила к проектному описанию линии части границ.