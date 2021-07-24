В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли окраину Донецка

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли в субботу вечером из миномета западную окраину Донецка, в результате был поврежден жилой дом. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела по улице Шестакова, 20/4, зафиксированы повреждения остекления, кровли, фасада и ограждения жилого дома", - цитирует сообщение представительства ДНР в СЦКК Донецкое агентство новостей. Здание расположено в поселке шахты "Трудовская" в западном пригороде Донецка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок в 18:05 (время совпадает с мск), огонь велся из района подконтрольной Киеву Марьинки. Были выпущены две мины калибром 82 мм.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Ранее в субботу ВСУ подвергли минометному обстрелу район села Яковлевка к северу от Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Огонь был открыт в 12:55 из минометов калибра 82 мм со стороны населенного пункта Авдеевка, было выпущено три боеприпаса.