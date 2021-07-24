Военные США при испытании противоракет SM-6 системы ПРО Aegis поразили одну цель из двух

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Испытания в США американских противоракет (ПР) SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis для перехвата баллистических ракет завершились в субботу поражением одной цели из двух. Об этом говорится в распространенном заявлении Агентства по ПРО Министерства обороны США.

Испытания проводились 24 июля над Тихим океаном к северо-западу от Гавайских островов. "Цель испытания заключалась в перехвате двух баллистических ракет малой дальности с помощью четырех противоракет Standard Missile 6 (SM-6) Dual II", - отмечается в сообщении. "Основываясь на первоначальных наблюдениях, [можно сказать, что] одна цель была успешно перехвачена. На данный момент мы не можем подтвердить, что вторая цель была уничтожена", - сообщили в агентстве.

Там подчеркнули, что нынешние испытания стали "самыми сложными" с момента начала проведения подобных тестов.

В настоящее время Агентство по ПРО и ВМС США закупают более совершенные противоракеты SM-6. Они созданы на основе варианта ПР SM-2 и могут применяться при выполнении задач как ПВО, так и ПРО.