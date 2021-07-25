Министры по вопросам климата более чем 50 стран встретятся в Лондоне в преддверии COP-26

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Министры и спецпредставители по вопросам климата из 51 страны мира 25 и 26 июля проведут неофициальную встречу в Лондоне перед запланированной на ноябрь 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго. Россию будет представлять советник президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Участие Эдельгериева подтвердили ТАСС в его аппарате.

Высокопоставленные чиновники со всего мира, отвечающие за климатическую проблематику, впервые с начала пандемии проведут встречу в очном формате, однако для некоторых из делегатов предусмотрена возможность участия в удаленном режиме. Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье секретариатом британского кабмина, планируется обсудить разрушительные последствия изменения климата, необходимость активизации мер, направленных на адаптацию к этому процессу, увеличение международного финансирования борьбы с проблемой, а также завершение работы над сводом правил, необходимым для имплементации Парижского соглашения 2015 года. Речь идет о точном определении и согласовании рамок рыночных и нерыночных подходов к сокращению выбросов парниковых газов в рамках шестой статьи соглашения.

"Участники встречи представляют разные подходы и точки зрения, но мир будет следить за тем, сможем ли мы достичь согласия в Глазго и сделать все необходимое, чтобы изменить ситуацию в ближайшие 10 лет, которые будут иметь решающее значение, - заявил председатель предстоящей конференции Алок Шарма. - Поэтому крайне важно, чтобы все мы закатали рукава, выработали общую позицию и вместе определили, как мы будем строить более светлое и зеленое будущее для наших детей и последующих поколений".

Шарма, слова которого приводятся в распространенном британским правительством документе, подчеркнул, что встреча за закрытыми дверями в Лондоне станет площадкой для свободного обмена мнениями "при сохранении духа сотрудничества". Подчеркивается, что Шарма напомнит ее участникам о необходимости достижения нулевого углеродного баланса к 2050 году и поэтапного отказа от использования угля и двигателей внутреннего сгорания для того, чтобы не допустить глобального потепления более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи.

В конце июня Шарма, ранее занимавший пост министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, посетил Москву, встретившись с Эдельгериевым, вице-премьером российского правительства Викторией Абрамченко и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым. Он высоко оценил поддержку борьбы с изменением климата властями России, призвав РФ добиться климатической нейтральности к 2050 году.