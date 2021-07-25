Трамп считает, что США проводят переговоры с ОПЕК и РФ из-за потери энергонезависимости

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты лишились независимости от поставок энергоносителей из других стран и из-за этого проводят переговоры с ОПЕК и Россией. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона), трансляцию ведут местные телеканалы.

"Мы были энергонезависимыми. Два месяца назад мы были энергонезависимыми", - сказал республиканец. "Теперь мы больше не энергонезависимы. Я видел, что мы теперь снова проводим переговоры с ОПЕК. Прямо сейчас они снова проводят переговоры с ОПЕК и Россией", - указал бывший американский лидер. "У нас было столько нефти, что мы не знали, что с ней делать", - посетовал он.

Трамп ранее не раз заявлял, что действия администрации американского президента Джо Байдена скоро приведут к тому, что США станут зависимыми от поставок энергоносителей из других государств. Республиканец заострял внимание на том, что Байден в январе ввел мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне действие моратория было приостановлено судом по требованию республиканцев.