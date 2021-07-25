Трамп заявил, что демократы всегда критикуют Россию, но не Китай

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Демократы в США постоянно обвиняют Россию в причастности к различным происшествиям внутри страны, избегая при этом критики Китая, поскольку сами обогащаются благодаря Пекину. Это утверждал бывший президент США Дональд Трамп в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона), который транслируют местные телеканалы.

В качестве примера он привел скандал вокруг ноутбука сына нынешнего президента страны демократа Джозефа Байдена, в причастности к которому представители Демократической партии США также обвиняли Москву. "Это всегда Россия. Вы замечали, что это никогда не бывает Китай? Потому что они [демократы] все обогащаются благодаря Китаю, они обогащаются не благодаря России", - утверждал Трамп.

Скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена - сына нынешнего хозяина Белого дома - разгорелся после того, как часть данных с этого устройства была предана огласке в США перед президентскими выборами 2020 года. Приближенные Дональда Трампа, который в то время являлся американским лидером, утверждали, что получили копию данных с жесткого диска ноутбука от владельца мастерской и магазина компьютеров в штате Делавэр. Хантер Байден якобы отдал ноутбук в починку в 2019 году, но так и не забрал его.

Переписка, в частности, свидетельствовала о том, что Хантер Байден пытался воспользоваться служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере. Джо Байден, являвшийся тогда кандидатом в президенты США от демократов, утверждал, что к распространению указанных сведений имеет отношение РФ.