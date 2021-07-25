Трамп заявил, что США при Байдене переходят от социализма к коммунизму

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп, традиционно обвиняющий своих противников из числа демократов в симпатиях к социалистическим идеям, заявил, что за время президентства демократа Джо Байдена страна уже вышла за рамки социализма и движется в сторону коммунизма.

"Мы становимся коммунистической страной. Вот что происходит. Мы уже вышли за рамки социализма", - утверждал он в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона). Трансляцию ведут местные телеканалы.

"Знаете, когда нет прессы, с которой можно было бы пообщаться, так страна и становится коммунистической", - убежден бывший американский президент. "За исключением пары замечательных вещательных компаний у нас нет прессы, у нас нет голоса", - считает Трамп.