Трамп предложил сторонникам присоединиться к его иску против Google, Facebook и Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам присоединиться к поданному им коллективному иску в отношении технологических гигантов, в том числе компаний Facebook, Twitter и Google. С соответствующим заявлением экс-хозяин Белого дома выступил в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона), трансляцию ведут местные телеканалы.

По словам республиканца, ведущие технологические компании "осуществляют незаконную цензуру американцев". "В качестве первого шага для восстановления свободы слова в стране, как вы, возможно, читали, ранее в этом месяце я подал масштабный коллективный иск против крупных технологических компаний. Если вы захотите присоединиться, то вы можете это сделать", - добавил экс-президент. "Мы будем бороться, пока не вернем священное право на свободу слова", - заверил он.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.